WWE | Il padre di Bray Wyatt ci aggiorna sulla sua situazione

(Di lunedì 14 agosto 2023) Parlando con Wrestling Binge, a Mike Rotunda è stato chiesto dello stato di salute del figlio. Il mitico IRS, ‘Hall of Famer WWE, ha dichiarato di essere sicuro chetornerà sul ring e di sperare che ciò avvenga il prima possibile. Malgrado ciò, Rotunda ha avvertito il pubblico di non credere a tutto quello che arriva dalla stampa, dato che in molti casi si è trattato solo di speculazioni. “Sono sicuro che tornerà in WWE” Rotunda ha dichiarato: “Si leggono molte cose su internet, alle quali non crederei molto o, nel mio caso, non credo a nessuna. Sono sicuro chetornerà in WWE, si spera a breve”. Un resoconto positivo, che sembra non mettere in dubbio la possibilità di rivedere sul ring l’ex campione del mondo e che -anzi- apre ad un suo imminente rientro. Come riportato da Ringside ...