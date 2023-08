Wta 1000 Montreal | Pegula domina la finale | Samsonova battuta in 50 minuti

(Di lunedì 14 agosto 2023) Jessicavince il Wtadi. Nell’ultimo atto sul cemento canadese, la statunitense numero 3 del mondo hato lacontro la russa Liudmillain meno di un’ora col punteggio di 6-1 6-0, aggiudicandosi il secondo titolodella sua carriera dopo quello vinto lo scorso anno a Guadalajara. Un monologo percontro la numero 18 del ranking, reduce due ore prima dalla vittoria nella seconda semi– rinviata inizialmente per pioggia – contro la kazaka Elena Rybakina. Perdopo le due ore e trenta di battaglia nel penultimo atto contro Swiatek, la pratica si chiude in cinquantaconche paga gli straordinari. Di fatto ...

