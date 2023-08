apre debole. Il Dow Jones sale dello 0,04% a 35.290,26 punti, il Nasdaq perde lo 0,34% a 13.644,39 punti mentre lo S&P 500 cede lo 0,2% a 4.456,33 punti. . 14 agosto 2023I future sono piatti a, in una giornata che si presenta priva di dati macroeconomici e di trimestrali di rilievo. Sara', comunque, una settimana in cui gli investitori guarderanno ancora ai conti delle aziende, ...Il titolo di United States Steel Corporation guadagna il 27% nel premercato, dopo che la societa' statunitense che produce acciaio ha comunicato, ieri, di aver rifiutato un'offerta d'acquisto non ...

Wall Street apre debole, Dj +0,04%, Nasdaq -0,34% - Italia-Mondo Alto Adige

