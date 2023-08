Volo perde contatto radio | dove viene identificato dai caccia militari

(Di lunedì 14 agosto 2023)Roma-Berlinoilcon la torre di controllo e nei cieli italiani scatta l'allarme. E' accaduto lunedì 14 agosto quando un aereo decollato dall'aeroporto di Ciampino e diretto verso Berlino ha fattore le sue tracce. Immediatamente è scattato l'allarme che ha coinvolto le strutture dell'aeronautica militare. E' scattata allora la procedura "scramble", comedefinita in gergo militare. Che consiste nell'azione deiEurofighter insupersonico con l'obiettivo di individuare il veliscomparso. Duedel 4° Stormo di Grosseto dopo il decollo sono stati autorizzati ad effettuare attività supersonica per raggiungere il più rapidamente possibile il ...

ROMA. Due caccia F - 2000 Eurofighter dell'Aeronautica Militare, in servizio di allarme per la difesa dello spazio aereo nazionale, hanno compiuto, nel primo pomeriggio, un intervento su ordine di ...

