Volley | Sylla | “Vogliosa di ricominciare | mi auguro di essere più matura in campo”

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 agosto 2023) Myriam, capitano della nazionale femminile di, ha parlato alla vigilia dell’Europeo all’Arena di Verona contro la Romania. “Speriamo ci siano molti più eventi di questo tipo per la pallavolo. Fremo dalla voglia di vedere cosa succederà, abbiamo ricominciato a ricostruire dalla Nations League, come siamo cambiate rispetto agli altri anni spero lo scoprirete durante l’Europeo e spero sia in positivo. C’è dispiacere per chi ha lasciato ma i posti sono contati e le scelte degli allenatori”. Poi ha concluso: “Da me stessa midipiùine nel gioco”. SportFace.