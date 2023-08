Volley | Myriam Sylla | “Mai avrei immaginato di poter giocare all’Arena”

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 agosto 2023) Sale la febbre per il debutto dell’Italfemminile campione europea in carica: domani sera ci sarà l’emozionante esordio contro la Romania nella rassegna continentale nella cornice spettacolare dell’Arena di Verona. Un’occasione splendida per avvicinare tanti spettatori alla pallavolo, una vera e propria festa dello sport andrà in scena nella città dell’amore. Dalle parole del capitanosi legge la grande emozione nello scendere in campo in questa circostanza: “Da atleta forse non ho mai pensato a chi sta dietro le quinte e lavora notte e giorno per consentirmi di scendere in campo in maniera ottimale ma stavolta mi sono resa conto di cosa significhi organizzare un evento simile“. “Per questo a nome di tutte le mie compagne intendo ringraziare per la fortuna che abbiamo. Oltre a vestire la maglia azzurra potremo ...