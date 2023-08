Volley | i convocati dell’Italia per il Memorial Hubert Wagner di Fefè De Giorgi

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 agosto 2023) Un test probante. Terminato il collegiale di inizio agosto a Cavalese, la Nazionale italiana dimaschile si prepara in vista degli Europei, in programma dal 28 agosto in Italia, e affronterà un evento per comprendere il proprio status dal punto di vista tecnico e fisico. Ci si riferisce al “”, quadrangolare di scena alla Tauron Arena di Cracovia dal 18 al 20 agosto e giunto alla sua ventesima edizione, che vedrà ai nastri di partenza, oltre agli azzurri, i padroni di casa della Polonia, la Francia e la Slovenia. Si tratta di incontri nei qualiDepotrà capire la condizione generale della sua squadra, prima della rassegna continentale. La compagine nostrana giocherà venerdì 18 agosto alle 20.00 contro la Francia, mentre sabato 19 alle 14.00 ...