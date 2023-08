Volley femminile | Europei 2023 Per le azzurre avvio morbido con una Romania lontana dagli antichi fasti

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 agosto 2023) L’Arena di Verona, la diretta Rai e una partita che, diciamolo pure, rischia di trasformarsi in qualcosa più di un allenamento. Domani Italia eapriranno in grande stile l’Europeo dima non aspettiamoci grande spettacolo perchè di fronte ci sono una squadra tra le favorite che deve rodare i propri meccanismi e una che invece non riesce più a trovare talenti in quello che una volta era un vivaio di altissima qualità e produceva giocatrici in grado di far paura in Europa e nel mondo. Si parte, dunque, con la, nazionale che ha chiuso al settimo posto la European Golden League quest’anno, che da tanto tempo è uscita dai radar della pallavolo che conta e oggi occupa il 24mo posto nel ranking mondiale. Passato glorioso (anche un Mondiale vinto nel lontano 1956), tante giocatrici di alto spessore fino a una decina di ...