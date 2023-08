(Di lunedì 14 agosto 2023) L’Italfemminile si appresta a cominciare il suo percorso agli Europei di pallavolo 2023: domani sera alle ore 20.00 ciil tanto atteso esordio contro la Romania nell’iconica e unica location dell’Arena di. Si preannuncia una vera e propria festa dello sport nella città veneta, con tanto pubblico e tanto calore a spingere., commissario tecnico della nazionale azzurra campione in carica, è apparso piuttosto emozionato in conferenza stampa alla vigilia del debutto: ““17 anni fa iniziavo il mio percorso professionale proprio qui ama mai avrei immaginato di iniziare un Europeo. Lo sport è un veicolo di tanti messaggi e questa nazionale ne contiene e veicola tanti”. “Credo che domani l’Arenauna cassa ...

Europeifemminili 2023: calendario, date, orari e dove vedere in tv le partite dell'Italia. Quota ... Il fascino dell'Arena per le ragazze diMazzanti . Le 14 Azzurre convocate da Mazzanti .Il suosa essere una furia, in fondo è per questo cheMazzanti l'ha tanto voluta nell'Italia che stasera comincerà dall'Arena di Verona l'avventura all'Europeo. Furia, ma anche ...Un precedente però c'è: l'Arena si ricalibrò proprio in campo di35 anni fa per la storica ...il mio percorso professionale 17 anni fa e all'Arena ho assistito all'Aida - ha spiegato...

Volley, Davide Mazzanti: "L'esordio all'Arena di Verona sarà uno spettacolo senza precedenti" OA Sport

Eurovolley femminile dal 15 agosto al 3 settembre. I Paesi ospitanti sono Belgio, Italia, Germania ed Estonia. Le convocate del Ct Mazzanti tra sorprese, rinunce e scommesse. Tutto quello che c'è da s ...Alla presenza del Sindaco presentata la gara inaugurale che domani (ore.20.00) vedrà l'Italia sfidare la Romania all'Arena di Verona ...