VIP | Eva Longoria in bikini verde è da copertina

(Di lunedì 14 agosto 2023) A guardare gli ultimi scatti pubblicati da Evaviene da chiedersi se l’indimenticabile interprete di ‘Desperate Housewives’ abbia fatto un patto col diavolo. Il tempo sembra davvero non passare mai per l’attrice statunitense, che a 48 anni esibisce inun fisico asciutto ed atletico, merito sì di Madre Natura, ma anche di estenuanti sessioni in palestra. Il microdi EvaCome una sirenetta tra le acque: Evaappare così negli ultimi scatti pubblicati sul suo profilo Instagram. L’attrice si concede una nuotata in piscina fasciata in un minioliva a triangolo, che esalta la sua perfetta forma fisica: gambe toniche e tornite, braccia definite e addome super piatto. A 48 anni e con una gravidanza alle spalle, l’attrice ...

... cercando di puntare sumeno 'trash' e con una carriera più canonica. Tra i possibili nomi ... recita anche in diverse fiction come Don Matteo, Il paradiso delle signore o Le tre rose di. Per ...... Madame Betty , anche Dj per Madonna , riesca a radunaredi alto lignaggio come il regista Premio Oscar Alfonso Cuaron. Vista vicino a lui la performer e attriceMoore nel cast di Hoganbiiki -...Molti iche lo amano, le pareti del suo ristorante sono piene di fotografie. Tra le altre ancheHenger, che è stata a cucinare pizze una sera da lui. Senza dimenticare i giocatori del Brescia ...

Politici, finanzieri e Vip: ecco chi ha partecipato alla festa dello ... CronacaQui

Innovazione e rivoluzione in arrivo per il GF Vip 8 Il GF Vip 8 è pronto a sorprendere il suo pubblico con una formula inedita: una combinazione di volti ...“The latest ProPublica revelation of unreported lavish gifts to Justice Clarence Thomas makes it clear: these are not merely ethical lapses," Durbin said. "This is a shameless lifestyle underwritten ...