Violento nubifragio su Bardonecchia | fango e detriti invadono l’abitato

(Di lunedì 14 agosto 2023) Unsi è abbattuto sulla montagna in Alta Valle di Susa nelle prime ore della serata di domenica. Una colata diha interessatodi(Torino). I corsi d’acqua si sono ingrossati, il Rio Merdovine è esondato. Attualmente si contano 5 dispersi e almeno 120 sfollati. Acqua ehanno invaso le strade del centro cittadino. Non ci sarebbero al momento feriti. I vigili del fuoco stanno sgomberando l’area nei pressi della stazione per una fuga di gas. Asi stava svolgendo la festa di San Ippolito. Sarebbe stata una frana staccatasi in quota nel corso dela causare l’improvvisa piena di un torrente che attraversadi ...

Un'abbondante mescolanza di fango e frammenti ha letteralmente travolto l'abitato di Bardonecchia , situato nell'Alta Valle di Susa, in Piemonte, in seguito a unche si è scatenato nella serata di ieri causano l'esondazione del Rio Merdovine. Un uomo è stato purtroppo ferito, sebbene non in modo grave, mentre altre cinque persone risultano ...... mentre è in corso il processo su quanto avvenuto cinque anni fa Sono le 11:36 di cinque anni fa, martedì 14 agosto 2018, quando, durante un, una porzione di circa 200 metri del ...La cittadina è stata invasa ieri sera da fango e detriti, immediato l'intervento dei vigili del fuoco. A Bardonecchia, Torino, dove ieri sera si è abbattuto unche ha provocato l'esondazione di un torrente, risultano cinque persone disperse. Sono almeno 120 sfollati ospitati nel campo della Croce Rossa italiana e in alcuni alberghi della ...

Violento nubifragio a Bardonecchia: esonda il Rio Merdovine durante la festa del paese, cinque dispersi e 120… La Repubblica

Una devastante colata di fango e detriti ha colpito l’abitato di Bardonecchia (Torino), a seguito di un violento nubifragio avvenuto nelle prime ore della serata di ieri, 13 Agosto. La pioggia ...In una notte caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse, si è verificato un improvviso e violento straripamento del corso del torrente Frejus all’interno del centro urbano di Bardonecchia. L’ ...