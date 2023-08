Violento incidente in città | tre feriti | una grave

(Di lunedì 14 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle ore 12’00 di oggi 14 agosto, sono intervenuti a rione San Tommaso sulla SP 88, denominata via Dei Due Principati, per unstradale che ha visto coinvolte due autovetture. Nelimpatto tre persone rimanevano ferite, due donne ed un uomo, e dopo averli recuperati sono stati affidati ai sanitari del 118 intervenuti, i quali li trasportavano presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. Da verificare in ospedale le condizioni di una delle due donne di anni 81, che era moltoal momento in cui l’abbiamo presa in auto, originaria di San Tommaso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

- - > L'sulla strada per Olbia. Unstradale si è verificato questa mattina, poco prima delle 13 , sulla strada per Olbia . Le cause sono in fase di accertamento . Sul posto stanno operando i vigili del fuoco , che ...Un impatto: alla guida dell'auto vi era un uomo di Mercato San Severino che si è subito ...posto le forze dell'ordine per i riliervi del caso e per ricostruire l'esatta dinamica dell'Comunque, rimarrà sempre unesistenziale di asprezza intollerabile, cui la vita cercherà ... Lei sa di cosa parla, avendo attraversato l'infanzia sotto il tacco di un padre, sebbene ...

Sassari, violento incidente stradale vicino il cimitero: ci sono feriti Sassari Oggi

L’impatto all’altezza del chilometro 239. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118 e il personale dell’Anas per gestire la viabilità e ripristinare le condizioni della strada ...Un sergente dell'esercito statunitense di 31 anni è morto in un incidente stradale lungo la SR53 a Cittadella, in provincia di Padova ...