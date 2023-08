VIDEO ? Lautaro Martinez dopo Barella | l’Inter esalta il Toro!

(Di lunedì 14 agosto 2023), subitoil gol di Nicolò, ha segnato il secondo gol di Inter-Egnatia e anche il terzo, dal dischetto. Il club nerazzurrocosì ilha segnato nell’amichevole di Inter-Egnatia e il club nerazzurro l’hato così su Twitter con un: «Il Toro la mette di testa!». Il la mette di testa!#ForzaInter #InterEgnatia pic.twitter.com/4cFZ2ycFl9 — Inter (@Inter) August 14, 2023 Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Quando è a Los Angeles mi chiama per consigli e terapie, mandandomi anche dei. Mi ha chiesto ... Campioni dello sport 'L'ultimo èMartinez, dell'Inter, con il suo cane carlino che aveva i ...I due, infatti, sono stati 'pizzicati' per la prima volta insieme al matrimonio diMartinez ...alla musica che è riuscita a portarsi a casa dei premi davvero prestigiosissimi come l'MTV...Nella classifica dei Best Performing Post la modalitàprevale in tutti e tre i casi. Ma è più ... con l'abbraccio di quest'ultimo eMartinez a furoreggiare su Instagram. Nel Ranking delle ...

Inter - Egnatia: la pareggia Lautaro Martinez, ecco il gol! - VIDEO Generation Sport

Lautaro affonda l’Egnatia, ma fa esplodere le polemiche. Nell’ultima amichevole precampionato dell’Inter di Simone Inzaghi, i nerazzurri hanno vinto 4 a 2 contro la squadra albanese ribaltando per ben ...Non è passato inosservato il tuffo del capitano dell'Inter nell'amichevole contro l'Egnatia, con tanto di rigore assegnato ai nerazzurri ...