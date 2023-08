... il mondo è al sicuro, se lo Stretto diè pacifico, allora il mondo è pacifico". Lo ha detto ilWilliam Lai, parlando ad un evento di sostenitori a New York, pur ribadendo la ...Cosi' ildiWilliam Lai durante la sua visita a New York, dove e' stato accolto da molti sostenitori che sventolavano le bandiere die degli Stati Uniti. La tappa ...C'è anche il caso delladiLai Ching - te che farà scalo negli Usa in vista di una visita in Paraguay, il più grande Paese al mondo a riconoscere ufficialmente la nazione. Una ...

Vicepresidente Taiwan, 'nessun passo indietro se minacciati' Agenzia ANSA

Taiwan non avrà paura né si tirerà indietro di fronte alle minacce autoritarie e se l'isola "è al sicuro, il mondo è al sicuro, se lo Stretto di Taiwan è pacifico, allora il mondo è pacifico". (ANSA) ...'Quando Taiwan sara' al sicuro, il mondo sara' al sicuro. Se c'e' pace nello stretto di Taiwan, ci sara' pace anche nel mondo. In questo momento critico, promettiamo ancora una volta qui e ora che non ...