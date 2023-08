Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2023 ore 15 | 30

(Di lunedì 14 agosto 2023)DEL 14 AGOSTOORE 15.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAGGIORNAMENTO SULL AUTOSTRADAFIUMICINO LUNGHI INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE PER CHI è DIRETTO VERSO L’AEROPORTO ALTEZZA FIERA DISI CONSIGLIA DI PERCORRERE LA COMPLANARE APPENA USCITA DAL RACCORDO ANULARE PER IL RESTO LA VIABILITA’ SI PRESENTA REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO CONSUETI RALLENTAMENTI NEL LITORALE LAZIALE TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO RI PROGRAMMATI I LAVORI SULLA METRO A CHE TERMINERANNO GIOVEDI 24 AGOSTO CHIUSURA DELLA TRATTA ARCO DI TRAVERTINO-OTTAVIANO. MENTRE RIMANE REGOLARE BATTISTINI OTTAVIANO E ARCO DI TRAVERTINO E ...

