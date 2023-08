Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 agosto 2023)DEL 14 AGOSTOORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SENGLANDO CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO UBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E PORTONACCIO IN DIREZIONE CENTRO TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA AUREIA TRA CENTRO TRE DENARI E PALIDORO E TRA SANTA MARILELLA E CIVITAVECCHIA NELLE DUE DIREZIONI CODE ANCHE SULLA LITORANEA TRA LIDO DI OSTIA E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA DEL MARE TRA POMEZIA E BORGO SANTA RITA IN DIREZIONE TORVAIANICA E SULLA FLACCA CODE ALL’ALTEZZA DI SPERLONGA DI GAETA E DI FORMIA NELLE DUE DIREZIONI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral