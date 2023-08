Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2023 ore 08 | 45

(Di lunedì 14 agosto 2023)DEL 14 AGOSTOORE 08.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA A24TERAMO TRA TIVOLI E IL NODO A1 A24 IN DIREZIONEPRESTARE ATTENZIONE TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DI VIA DOMIZIANA A FORMIA DOVE ABBIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO DA VIA AUSONIA FINO ALLA ROTATORIA CON VIA APPIA IN DIREZIONE FORMIA DIAMO ALLORA UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI, IL SERVIZIO DELLA METRO A È RIPROGRAMMATO CON ALCUNE CHIUSURE PARZIALI. IN PARTICOLARE FINO AL 24 AGOSTO L’INTERRUZIONE INTERESSERÀ LA TRATTA ARCO DI TRAVERTINO – OTTAVIANO. DURANTE LE SOSPENSIONI, GARANTITO UN SERVIZIO ...

