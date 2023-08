Versilia | incidente stradale | morto l’anziano investito da moto a Seravezza Grave il centauro

a lieto fine per Tananai nel concerto in. Il cantante è caduto dal palco durante il concerto all'Arena di Cinquale, in provincia di Massa. Mentre cantava, l'artista ha fatto un ......in seguito ad undomestico. L'episodio è accaduto nella serata di ieri. Il piccolo, secondo una prima ricostruzione, si trovava nella propria abitazione di Torre del Lago, in, ......seguito ad undomestico. L'episodio è accaduto nella serata di ieri. Il piccolo, secondo quanto raccontato dai familiari, si trovava nella propria abitazione di Torre del Lago, in, ...

Incidente in via di Marina tra una moto e un pedone Il Tirreno

Continuano i controlli a Viareggio e in Versilia, con un dispiegamento di forze ingenti, nell’ambito di servizi disposti dal questore della Provincia di Lucca, coordinati dai commissariati di Viareggi ...E' successo sulla via Lodovica a Borgo a Mozzano. Pagati i danni anche ad una automobilista per un dissesto lungo la via per Camaiore ...