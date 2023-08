Vera Cruz | il western memorabile che ispirò Sergio Leone

(Di lunedì 14 agosto 2023)Rai Movie ore 21.10 con Gary Cooper, Burt Lancaster e Denise Darcel. Regia di Robert Aldrich. Produzione USA 1954. Durata: 1 ora e 34 minutiLA TRAMA Alla fine della guerra di secessione un gruppo di sudisti sbandati (la maggior parte fuorilegge prima della guerra) si trasferisce in Messico dove contano di vendere le loro pistole al miglior offerente. Il paese è in guerra. Le truppe francesi di Massimiliano d'Asburgo contro i seguaci del legittimo governo del presidente Juarez. Dapprima i mercenari si schierano con i francesi, poi uno dei capi (un ex colonnello) comprende che quella di Juarez è la parte giusta. Ma la sua decisione lo mette contro l'altro leader, un pistolero di zero scrupoli. PERCHE' VEDERLO Perchè è probabilmente uno dei più beidi tutti i tempi. Francois Truffaut ...

