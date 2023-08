Vela | Mondiali 2023 | Tita-Banti mantengono la leadership nei Nacra-17 | buon avvio di Pianosi nei kite

(Di lunedì 14 agosto 2023) Si è conclusa anche la quarta giornata deidiin corso di svolgimento nelle acque di Den Haag. Anche nel primo giorno di Gold Fleetla prima posizione Ruggeroe Caterina: la coppia oro a Tokyo hanno perso quale punto ma laper ora è al sicuro con +8 sul duo britannico Gimson/Burnet e addirittura +19 sugli svedesi Jarudd/Jonsson. “Oggi, la quarta giornata, è stata molto difficile e caratterizzata da vento leggero e da terra molto oscillante. Non è stata ottimale in termini di piazzamenti ma abbiamo comunque mantenuto con otto punti di vantaggio la prima posizione. Per il momento complessivamente abbiamo fatto ottimi piazzamenti che ci permetteranno di ricaricare le pile domani nella giornata di sosta. Poi il 16 faremo le ultime tre prove ...

