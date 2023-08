Vela | Mondiali 2023 | Tita-Banti difendono il primato nei Nacra 17 | ottimo avvio di Renna e Pianosi!

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 agosto 2023) Quarta giornata complessivamente molto positiva in chiave azzurra ai Campionaticlassi olimpiche di, in corso di svolgimento fino a domenica 20 agosto nelle acque olandesi di Den Haag (L’Aia). Per la prima volta in questa rassegna iridata, le condizioni meteo non hanno consentito lo svolgimento di tutte le regate previste a causa di un vento troppo debole nel pomeriggio. Quarto giorno consecutivo in acqua per i catamarani volanti17, che hanno affrontato quest’oggi le prime tre prove di Gold Fleet. Ruggeroe Caterina, in una flotta estremamente competitiva, hanno fatto più fatica ad emergere nelle condizioni odierne collezionando uno score di 9-12-5. I detentori del titolo conservano comunque la leadership della generale a +8 sui temibili britannici ...