Vecchioni | “Mai provato ChatGPT | non uso nemmeno il pc I romanzi e le canzoni le scrivo a mano”

Vecchioni: “Mai provato ChatGPT, non uso nemmeno il pc. I romanzi e le canzioni le scrivo a mano” Orizzonte Scuola

Un nome che evoca emozioni e nostalgia, Roberto Vecchioni festeggia i suoi 80 anni e ci regala un'immagine ancor più autentica di sé.Ottant’anni (e 50 di carriera): “L’intelligenza artificiale non fa per me, imparo a memoria le mie canzoni e poi le metto giù in un foglio bianco” ...