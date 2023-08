Vecchioni | ' Mai provato ChatGPT | non uso nemmeno il pc I romanzi e le canzoni le scrivo a mano'

(Di lunedì 14 agosto 2023) Ma in un'era dominata dalla tecnologia e dall'intelligenza artificiale, qual è il rapporto dicon il digitale? A Quotidiano.net , l'artista ammette di non avere una relazione con l'...

Ma in un'era dominata dalla tecnologia e dall'intelligenza artificiale, qual è il rapporto dicon il digitale A Quotidiano.net , l'artista ammette di non avere una relazione con l'...... La cura: oggi più chec'è bisogno di cura per i territori, spesso abbandonati sia socialmente ... Omaggi sono già venuti durante i concerti piazzesi di artisti del calibro di Robertoo ...Quelle di cui non faremmoa meno. Ma, rileggendo la nostra lista , che, badate bene, non è una ...pugno - Adriano Celentano L'isola che non c'è - Edoardo Bennato Luci a San Siro - Roberto...

Vecchioni: “Mai provato ChatGPT, non uso nemmeno il pc. I romanzi e le canzioni le scrivo a mano” Orizzonte Scuola

Un nome che evoca emozioni e nostalgia, Roberto Vecchioni festeggia i suoi 80 anni e ci regala un'immagine ancor più autentica di sé.Ottant’anni (e 50 di carriera): “L’intelligenza artificiale non fa per me, imparo a memoria le mie canzoni e poi le metto giù in un foglio bianco” ...