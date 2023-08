Val Brembana | precipita in dirupo per 80 metri | morto 26enne

(Di lunedì 14 agosto 2023) (Adnkronos) – Un ragazzo di 26 anni ha perso la vita oggi pomeriggio dopo essereto nel vuoto, per un’ottantina di. Il giovane era in escursione con un’altra persona, nella zona dei Laghi Gemelli, in Val, in provincia di Bergamo. I due avevano pianificato di fare il giro ad anello verso il rifugio Calvi per poi tornare a Carona, ma hanno sbagliato sentiero e sono andati a nord rispetto al percorso normale. In un punto molto impervio, a 1850di quota, ilto; l’altra persona ha chiesto subito aiuto. La centrale ha inviato l'elisoccorso dell'Areu di Milano: dopo la constatazione da parte del medico e le autorizzazioni necessarie, il corpo del giovane è stato recuperato e portato in camera mortuaria. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web ...

Il giovane era in escursione con un'altra persona, nella zona dei Laghi Gemelli, in, in provincia di Bergamo. I due avevano pianificato di fare il giro ad anello verso il rifugio Calvi ...Il giovane era in escursione con un'altra persona, nella zona dei Laghi Gemelli, in, in provincia di Bergamo. I due avevano pianificato di fare il giro ad anello verso il rifugio Calvi ...Inutile l'intervento celere del Soccorso Alpino dellae l'utilizzo di un elicottero : il giovane era già deceduto. L'incidente . La dinamica . Il caso a Posina . Due casi nel Bresciano . ...

Gli uomini della Capitaneria di porto di Salerno hanno recuperato il natante con i due ragazzi a bordo. Il ferito è stato portato in ambulanza presso il più vicino ospedale. Si attende l’arrivo dei ...(Adnkronos) – Un ragazzo di 26 anni ha perso la vita oggi pomeriggio dopo essere precipitato nel vuoto, per un’ottantina di metri. Il giovane era in escursione con un’altra persona, nella zona dei Lag ...