Vacanze italiane più care del 275% rispetto all’Albania Ma vale la pena risparmiare su qualità e bellezza?

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 14 agosto 2023) Turismo boom, tutto costa meno, in Albania, ma quasi tutti è meno bello, meno buono, meno confortevole che in Italia, dove i servizi turistici costano fino al 248% in piùalle località balneari dell’Albania. “I fortissimi rincari registrati nel nostro paese sul fronte di strutture ricettive, stabilimenti balneari e ristoranti spingono una consistente fetta di cittadini a scegliere mete estere per le proprieestive”, afferma Consumerismo No Profit, che ha messo oggi a confronto prezzi e tariffe delle principali mete balneari albanesi con quelle del nostro paese. Senza entrare nel merito delladei servizi offerti e delladei siti, che spesso sono frutto, in Albania, solo di marketing. Il turismo in Albania attrae soprattutto per i prezzi Per dormire 7 notti in una delle località di mare ...