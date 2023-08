Usa | torture e abusi su due afroamericani nel Mississippi | confessano sei agenti bianchi

(Di lunedì 14 agosto 2023) Le vittime, Michael Jenkins e Eddie Parker, hanno intentato una causa federale a giugno Sei exdelle forze dell’ordine dello stato del Mississipi si sono dichiarati colpevoli di aver torturato e di aver abusato per ore di duea gennaio di quest’anno. Lo riporta la Cnn citando un comunicato stampa dell’ufficio del procuratore generale del. I seisono stati accusati di un totale di 13 crimini in relazione alle “fisici” di due uomini, ha detto il Dipartimento di Giustizia in un comunicato stampa. I sei, Christian Dedmon, Hunter Elward, Brett McAlpin, Jeffrey Middleton, Daniel Opdyke e Joshua Hartfield, sono apparsi oggi nel tribunale della contea di Rankin insieme ai loro avvocati. I ...

Usa, due afroamericani torturati per ore da sei agenti bianchi in Mississippi Sky Tg24

