US Open 2023 | cosa cambierebbe a Sinner da testa di serie n 6? Possibili incroci e avversari

(Di lunedì 14 agosto 2023) I benefici del successo nel Masters 1000 di Toronto, per Jannik, riguarderanno sicuramente la classifica ATP e la Race to Turin, ma, di riflesso, non è di poco conto neppure il vantaggio che l’azzurro avrà in sede di sorteggio degli US, ultimo Slam stagionale. I 1000 punti incamerati in Canada consentono all’azzurro di essere già aritmeticamente certo di essere tra i primi 8 del ranking al termine del Masters 1000 di Cincinnati, ovvero nella classifica di lunedì prossimo, che sarà utile per determinare le 32 teste didel torneo di New York. In parole povereè già certo di evitare agli USi primi 4 della classifica fino ai quarti: questo discorso, infatti, vale per i quattro tennisti tra la quinta e l’ottavadi ...