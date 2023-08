Uomo accoltellato a morte durante una lite in un parco nel Bolognese

(Di lunedì 14 agosto 2023) Undi 30 anni, forse di origine nordafricana, è stato trovato morto a San Giovanni in Persiceto (Bologna) intorno alle 17 di ieri. L’è stato raggiunto da almeno una coltellata al torace, nel corso di un litigio con alcuni giovani, in un giardinetto in vicolo Baciadonne. Nonostante l’intervento del 118, i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso del 30enne. I carabinieri sono...

Uomo accoltellato a morte in un parco dopo una lite nel Bolognese RaiNews

