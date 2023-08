Nel nostro Paese solo lehanno diritto di vendicarsi deglifedifraghi, glipare abbiano solo il diritto di subire in silenzio, pena l'accusa di patriarcato e, addirittura, "...Leggi Anche '', le scelte dei tronisti: che fine hanno fatto le coppie L'ex tronista fa chiarezza Veronica Rimondi e Matteo Farnea sono sempre apparsi uniti e innamorati sui social e avevano deciso ...MODICA - Alcunesenza troppi scrupoli sui 40 anni, del posto ma spesso anche straniere, seduconomaturi, sposati o vedovi, riprendono senza farsene accorgere con lo smartphone i momenti di intimità e poi ...

Uomini e Donne, Veronica Rimondi annuncia: Matteo Farnea mi ha lasciata senza motivo, sono delusa Fanpage.it

Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, sorpreso mentre partiva per la sua prima vacanza in famiglia dopo quattro anni. Anche Margareth Thatcher evitava le ferie. Ma tra le fasce meno abbienti cres ...Il New York Post ha pubblicato una lettera inviata dall’ex presidente statunitense nel 1982 all’allora fidanzata Alex McNear: "Prendo atto che sono stato fatto uomo e lo accetto" ...