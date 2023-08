Uomini e Donne | Roberta Giusti e Samuele Carniani in crisi? Parla lui e chiarisce come stanno davvero le cose

(Di lunedì 14 agosto 2023)sono stati protagonisti della scorsa stagione di. Lei, in veste di tronista del dating show di Maria De Filippi, scelse il modello di Arezzo preferendolo a Luca Salatino, il quale – dopo poco – è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip. Gli ultimi aggiornamenti sulla coppia risalgono allo scorso ottobre, quandoha comunicato ai suoi followers di aver presentato il fidanzato alla famiglia. “Non mi era mai successo di organizzare seriamente una cena in cui mia madre conosceva la madre del mio ragazzo esimili. Sono stata molto contenta, abbiamo passato una piacevolissima serata“, disse l’ex tronista, che nelle precedenti settimane era stata costretta a smentire le voci di una presunta ...

, singoli e accompagnati, italiani e stranieri in gran parte tatuati (ma chi non lo è) se ne stanno sulla ghiaia dormicchiando. Chi legge, chi mangia un frutto, chi guarda il panorama. ...Un ciclo di talk intitolato "Generazione Lavoro" che vedranno giovani, dirigenti d'azienda e dei sindacati esprimere proposte. Il 21 agosto alle 17:00 queste entreranno in dialogo ...Il tasso di suicidi dellepiù alto, in proporzione, rispetto agli. Il ministro Nordio fa la sua visita e promette "soluzioni" dal Governo. Buoni propositi che non manterranno, vogliamo ...

Uomini e Donne, Veronica Rimondi annuncia: Matteo Farnea mi ha lasciata senza motivo, sono delusa Fanpage.it

Proprio ieri vi avevamo riportato la notizia che una coppia nata da poco a Uomini e Donne si era detta addio. Dopo avere da poco festeggiato un anno insieme, Veronica Rimondi e Matteo Farnea si sono ...Raimondi su Instagram ha condiviso alcune storie nelle quali racconta di essere stata lasciata senza una reale motivazione. La tronista inoltre si sarebbe trovata costretta a parlare vista ...