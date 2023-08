Uomini e donne | ritorno di fiamma tra una recentissima coppia scoppiata! L’annuncio inaspettato

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 14 agosto 2023) Non è stato di certo l’anno fortunato per molti partecipanti di. Tante coppie sono ste sia al trono classico che a quello over. In queste ore, però, grazie ad una diretta di Fralof, con due partecipanti del programma della De Filippi si è arrivati ad uno scoop clamoroso. Solo poche settimane fa L'articolo proviene da KontroKultura.