Uomini e Donne | insulti choc all' ex corteggiatrice | «Dimagrisci» La risposta di Chiara Geme

Uomini e Donne, Veronica Rimondi annuncia: Matteo Farnea mi ha lasciata senza motivo, sono delusa Fanpage.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Gli haters non vanno mai in vacanza, neanche a Ferragosto! Nelle scorse ore, Chiara Rabbi , ex corteggiatrice di Uomini e Donne , è stata presa di mira dai soliti… Leggi ...