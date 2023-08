Uno “tsunami” di fango invade Bardonecchia | il momento in cui l’ondata travolge tutto – Video

(Di lunedì 14 agosto 2023) Uno “” diche arriva equello che trova: una cabina di ferro e alcuni alberi. Sono le impressionanti immagini che arrivano dadove nella serata di domenica 13 agosto è esondato il torrente Frejus, devastando il centro del piccolo comune della Val di Susa, a pochi chilometri dal confine con la Francia. Nelle immagini si vedono alcune persone in fuga mentre alle loro spalle arrivadi detriti. “Scappate, andate via”, dicono alcuni residenti a chi si trovava nella zona. In altrie foto si vede la piena del rio.degli utenti da Facebook/Centro Meteo Piemonte L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

..., terremoti e pericoli vulcanici erano in primo piano. Vicino alla parte inferiore di una ... Le Hawaii sonoStato - simbolo della ' new - age liberal ', una specie di modello da copiare. O, ...Acqua e fango hanno invaso le strade del centro cittadino dove sono ora al lavoro le ruspe e i mezzi dei vigili del fuoco. Non ci sarebbero al momento feriti. I vigili del fuoco stanno sgomberando ...di fango e detriti ha sconvolto la serata di domenica 13 agosto di Bardonecchia, in alta Val di Susa. Una frana staccatasi a monte, probabilmente da un ghiacciaio a causa del maltempo, ...

Bardonecchia, uno tsunami di fango invade il paese: esonda il fiume, crolli sui ponti e fuga di gas [FOTO e VIDEO] TorinOggi.it

Peggiora il bilancio dei danni provocato dall'esondazione del torrente Merdovine. Detriti, pietre e rami hanno invaso il paese. Crolli sui ponti. Chi non ha potuto rientrare a casa è stato ospitato al ...Uno "tsunami” di fango ha investito poche ore fa Bardonecchia, piccolo comune della Val di Susa a pochi chilometri dal confine con la Francia. La città si è risvegliata sommersa dal fango dopo ...