Un' estate sempre al fresco Caccia ai condizionatori La guida per non sbagliare

I modelli con unità esterna e uno o più split interni sono i più richiesti. Centri storici: si possono installare gli 'apparecchi invisibili' e compatti che non deturpano le facciate ...La Valle Aurina viene anche chiamata paradiso verde proprio perché in, per gli amanti delle ... le aree sciistiche Speikboden e Klausberg vantano 74 chilometri di pisteperfettamente ...Mare, relax, divertimento. Notti di musica, spiaggia. Jesolo darappresenta l'idea diall'italiana. Perfetta per i più giovani che ricercano sole e serate da vivere sino all'alba e anche per le famiglie desiderose di trascorrere le settimane di ferie ...

Un'estate sempre al fresco Caccia ai condizionatori La guida per ... LA NAZIONE

Il bilancio degli operatori balneari in questi giorni tra partenze e nuovi arrivi ai sette lidi "Mesi di maltempo e crisi, abbiamo perso il 30% delle presenze. Manca una seria strategia".I modelli con unità esterna e uno o più split interni sono i più richiesti. Centri storici: si possono installare gli "apparecchi invisibili" e compatti che non deturpano le facciate .