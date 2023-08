Under | «Felicissimo di essere al Fenerbahce | ecco cosa mi ha detto Dzeko»

(Di lunedì 14 agosto 2023) Le parole di Cengizal suo arrivo al: «Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con i miei compagni e di scendere in campo» Cengizè un nuovo calciatore del. Il calciatore ex Roma ha firmato un quadriennale con i gialloblu di Istanbul. Di seguito le sue parole ai canali ufficiali del club. «Sono davvero felice e orgoglioso diqui dopo tanti sforzi. Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con i miei compagni e di scendere in campo. Ho parlato con Edin, che mi hasubito: ‘Quando vieni?’ Gli ho risposto che dovevamoun po’ più pazienti e poi abbiamo parlato di nuovo».

