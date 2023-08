Una mia idea  Meloni difende la tassa sulle banche e fissa la priorità |  stipendi più alti

... sul preappennino dell'Oltrepò Pavese e gli agricoltori che coltivano i campi attorno a casaseminano spesso il frumento. In oltre 55 anni e altrettanti raccolti non ho mai visto irrigare con...Sempre in tema di lavoro, la premier ha detto di voler puntare anche nella prossima legge di Bilancio sul rinnovo del cuneo fiscale: 'Rimanedellepriorità. Lo è stata anche nella precedente ...Ad essere del tutto onesti, questa è lari - registrazione preferita che abbia mai fatto perché ... Taylor non smette di stupire i suoi fan, con un live della durata di 3 ore,scaletta composta ...

Mancini, il post su Instagram: «Le dimissioni una mia scelta personale, porterò sempre nel cuore la vittoria d ilmattino.it

"La mia linea è concentrare i fondi sui salari piu bassi", ha spiegato. Meloni si è espressa anche sull'atteggiamento di uno dei principali sindacati italiani. Il riferimento implicito è alla Cgil di ...Al funerale di Michela Murgia non c'era mamma Costanza Marongiu, ma dalla Sardegna è arrivato a salutarla per l'ultima volta il fratello minore Cristiano. Di 13 mesi più ...