Un posto al sole | spoiler nuove puntate | Roberto scopre la verità su Tommaso

(Di lunedì 14 agosto 2023) Ledi Unal, in programma da lunedì 28 agosto 2023, si preannunciano ricche di colpi di scena. Ampio spazio verrà concesso alle vicende riguardanti Marina e Lara che per l’ennesima volta si ritroveranno ai ferri corti. Le menzogne custodite dalla Martinelli rischieranno di venire improvvisamente a galla, perFerri venire a sapere che Lara le ha mentito potrebbe essere un vero e proprio shock. Unalcolto da un malore per le menzogne di Lara?con il passare del tempo si è legato sempre di più al piccolo, motivo per il quale qualora venisse a scoprire che quest’ultimo non è suo figlio, potrebbe farlo cadere nello sconforto più totale. L’uomo finora ha ...

Scarpe da ginnastica, occhiali da, un calice e tanto buon umore: questo l'equipaggiamento necessario per prendere parte alla ... Gli chef prepareranno i piatti sul, in mezzo alle montagne, ...Era come se ilfosse sorto con repentina violenza. L'intero cielo divenne strano'. (Blume 2021)... I funzionari governativi dissero alla gente delche 'c'era stata un'esplosione in una ...Unalè ufficialmente in vacanza e aldelle puntate inedite va in onda l'album dei ricordi. Il finale di stagione ha lasciato con l'amaro in bocca i telespettatori, che da mesi aspettano ...

Un Posto al Sole Anticipazioni: settembre bollente in arrivo per alcune delle coppie della Soap ComingSoon.it

Stop ai nuovi appuntamenti di Un Posto al Sole, la longeva soap partenopea in onda dalle ore 20.45 su Rai Tre da lunedì al venerdì. La serie… Leggi ...Boissano. A Boissano l’acqua torna potabile e l’ ordinanza di divieto di uso alimentare è stata revocata. L’ordinanza emessa inizialmente a scopo puramente precauzionale, è stata promulgata (l’11 ...