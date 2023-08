Un Posto al Sole agosto 2023 | quando ricomincia?

Ferragosto a Piacenza e provincia :ovunque e temperature decisamente estive su tutto il territorio, ma caldo e afa, come di ... al primonel Piacentino con minime di 17 gradi. Di seguito ...A Castelnuovo di Garfagnana, martedì 15 agosto, ilsorgerà sulle note del pianista Simone Graziano. A fare da cornice sarà la cinquecentesca ... I biglietti " concerto all'albaunico 9,20 euro ...Non ci sarà un nuova puntata della soap Unal, ma l'appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Infatti la soap è in vacanza , e non ci sono nuove anticipazioni sulla trama ...

Un Posto al Sole Anticipazioni: settembre bollente in arrivo per alcune delle coppie della Soap ComingSoon.it

Non solo nei posti di mare, lo scontrino pazzesco è risultato anche in Emilia Romagna. La somma incredibile è di 845 euro: i dettagli.Il livello del Lago Maggiore continua a scendere e l'acqua erogata nel Ticino e nei canali è centellinata. Ecco cosa sta succedendo e le prospettive per il futuro ...