Un minuto di silenzio per le 43 vittime del Ponte Morandi

Undia Genova per ricordare le 43 vittime del crollo del Ponte Morandi.É il quinto anniversario della tragedia del 14 agosto 2018. Durante la cerimonia di commemorazione, con autorità, ...La cerimonia è iniziata con una performance di Jacopo Bellussi, primo ballerino presso il Corpo di Ballo dell'Hamburg Ballet, sulle note di 'Let it be' e si è conclusa con undi, ...Alle 11.36 verrà osservato undie in contemporanea verranno suonate le sirene delle navi in porto e le campane di tutta la Diocesi. A chiudere la cerimonia, il ballerino Bellussi, ...

Roma, 14 ago. (askanews) - Un minuto di silenzio a Genova per ricordare le 43 vittime del crollo del Ponte Morandi. É il quinto anniversario della tragedia del 14 agosto 2018."Genova non vuole dimenticare e farà tutto il possibile perché questa giornata del 14 agosto sia ricordata anno dopo anno negli anni a venire”, ha detto il sindaco di Genova, Marco Bucci, alla ...