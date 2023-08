Un formaggio “grigio” e la sua valle

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 14 agosto 2023) Dove si trova il punto più a nord del nostro Paese conosciuto anche come Vetta d’Italia? In Alto Adige, precisamente nellaAurina, lalaterale più estesa di questa porzione di regione. Al confine con l’Austria, questo territorio è circondato da ben ottanta montagne oltre i 3.000 metri di altezza ed è compreso nel Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina noto per i ghiacciai, i laghi, le cascate e gli ampi boschi di conifere. In estate, gli 850 chilometri di sentieri a partire da basse quote e in inverno con innumerevoli attività sulla neve, e nelle stagioni intermedie con diverse attività legate alla gastronomia, l’artigianato locale, il benessere della persona. LaAurina viene anche chiamata paradiso verde proprio perché in estate, per gli amanti delle passeggiate e della natura, gli itinerari possibili sono numerosi. ...