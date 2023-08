Un Bologna americano | doppio obiettivo a stelle e strisce

(Di lunedì 14 agosto 2023) Ilguarda al mercato, c’èper i rossoblu: piacciono Cade Cowell e Johnny Cardoso Ilcerca rinforzi e guarda agli Stati Uniti. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoblu stanno seguendo due profili a. Il primo è Cade Cowell, 19 anni attaccante del San Jose Earthquakes. Il secondo nome nella lista dei dirigenti è quello di Johnny Cardoso, centrocampista nato a Denville con nazionalità sia statunitense che brasiliana. Per lui il Porto Alegre chiede 4 milioni.

Ilguarda al mercato, c'è doppio obiettivo per i rossoblu: piacciono Cade Cowell e Johnny Cardoso Ilcerca rinforzi e guarda agli Stati Uniti. Secondo quanto riportato dalla ...Poi partiranno Gli Old Stories che ci riportano al miglior folk rockdelle radici. Dalla ... Gianluca LoPresti, Ensamble Artistico Popolare Prenke Jakova (Albania), Ara' (- Ragusa), ...Il 22ennedell'Arsenal era un profilo che intrigava moltissimo la dirigenza nerazzurra: ... Calciomercato Inter, Arnautovic e le trattative colMarko Arnautovic o Mehdi Taremi per ...

Un Bologna in stile americano Bologna Sport News

Il Bologna guarda al mercato americano, c’è doppio obiettivo per i rossoblu: piacciono Cade Cowell e Johnny Cardoso Il Bologna cerca rinforzi e ...La formazione rossoblu è alla ricerca di nuovi rinforzi sul mercato da affidare a mister Thiago Motta L’esterno sinistro statunitense, ma anche con passaporto messicano, Cade Cowell è uno degli obiett ...