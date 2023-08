Ultime Notizie Serie A | Italia idea Spalletti | rinnovo Osimhen e le parole di Sacchi

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 14 agosto 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24, lediL’ex Ct azzurro ha parlato delle dimissioni di Mancini. Napoli,ha detto sì Importantein casa Napoli per l’attaccante nigeriano.per la panchina Gravina ha pensato all’ex Napoli ma il nodo è la clausola. Coppa, passano Salernitana, Sassuolo, Lecce e Reggiana Coppa, la Salernitana e il Sassuolo passano al prossimo turno: tutto facile per i campani, i neroverdi ai supplementari. In serata il Lecce passa, Monza eliminato a sorpresa Bonucci: ...