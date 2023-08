Ultime Notizie Roma del 14-08-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 agosto 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio un uomo di 35 anni è morto in circostanze ancora da chiarire dopo essere stato bloccato a San Giovanni Teatino in provincia di Chieti per accertare le cause del decesso sarà necessario l’esame autoptico Intanto è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo il giovane Simone Di Gregorio con problemi psichiatrici in evidente stato di agitazione è stato visto correre nudo in prossimità del tracciato ferroviario sono intervenuti i carabinieri che per bloccarlo lo hanno raggiunto con due colpi di tappe ma quanto pare l’impiego della pistola impulsi elettrici non si è rivelato efficace le forze dell’ordine hanno cercato di fermarlo perché si legge nel verbale in stato di agitazione continuava a dare testate contro una macchina è arrivato frattempo un equipaggio del 118 e l’uomo è ...