Ultime Notizie Roma del 14-08-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 agosto 2023)dailynews radiogiornale o pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio a colata di fango e detriti è interessato l’abitato di Bardonecchia in provincia di Torino in Alta Valle di Susa dopo non mi fragio che si è abbattuto sulla montagna nelle prime ore della serata di domenica il bilancio di un ferito non grave almeno 120 sfollati mentre le 5 persone da te inizialmente per disperse sono state rintracciate per effetto della pioggia i corsi d’acqua si sono ingrossati in Rio merdolino esondato sui social si sono diffusi immagini video che mostrano uno tsunami di fango che si innalza a diversi metri di altezza l’aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso fino alle ore 20 a causa dell’eruzione dell’Etna lo conferma la società che gestisce lo scalo che inizialmente aveva sospeso il traffico aereo nello Scalo fino alle 13 tutti gli arrivi e le ...