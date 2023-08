Ultime Notizie Roma del 14-08-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 agosto 2023)dailynews radiogiornale lunedì 14 agosto Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno la famiglia spazzata via sotto le bombe ha perso neanche un neonato di 23 giorni con il fratellino è l’ennesima tragedia della guerra continuano gli attacchi russi ma allo stesso tempo procede anche la controffensiva arrivata vuol dire fino a Mosca con i droni e il bilancio delle vittime si fa ancora più alto Chi era diffuso una nota nella quale dice che dall’inizio del conflitto hanno perso la vita 500 bambini ucraini mentre oltre un migliaio è rimasto ferito intanto l’intelligenza britannica diffuso alcune informazioni sulla possibilità che il Cremlino sospende finanziamenti al gruppo di mercenari della Wagner protagonista anche di un tentato golpe poco più di un mese fa torniamo in Italia la cronaca non ha chiesto per il momento di vedere il figlio quel neonato ...