Ultime Notizie – “Non temo un autunno caldo | sulle banche ho deciso io”

(Di lunedì 14 agosto 2023) Giorgia Meloni non teme un. “No, vede, se uno dei principali sindacati convoca una manifestazione contro la legge di bilancio prima ancora che venga scritta, forse esiste un tema di opposizione pregiudiziale”, dice la premier in un’intervista a Corriere della Sera, Repubblica e Stampa. “Penso che gli italiani vedano che il governo sta facendo il massimo. Il Pil, in realtà, cresce più delle altre grandi democrazie, abbiamo un record di occupazione e di contratti stabili”, rivendica Meloni, che poi continua: “So che ci sarà sempre un’opposizione che pensa che non possiamo governare anche se abbiamo vinto le elezioni, ma andiamo avanti”. Poi sulla tassa sugli extraprofitti allee le polemiche che ne sono seguite dice: “Certo che la rifarei, è una iniziativa che ho voluto io perché ritengo che si debba mandare un ...

Stando a quanto riportano le, infatti, le uniche detrazioni che resteranno così come attualmente modulate, vale a dire dando possibilità di portare in detrazione il 19% della spesa ...Ledi calciomercato in Serie A e non solo. Le operazioni di Juve, Inter, Milan e di tutte le ... Diretta calciomercato 13 agosto " Calciomercato.itEcco tutte le trattative e lein tempo ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito " Segnare sul calendario: il ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Guerra Russia Ucraina, le ultime notizie di oggi: russi sparano contro un mercantile turco nel Mar Nero Virgilio Notizie

Ultima cosa: i sistemi prevedono una tolleranza pari a 5 km/h fino a 100 km/h, che sale al 5% sopra i 100 km/h.Lo spread tra Btp e Bund è poco mosso in avvio di giornata. Il differenziale tra i due titoli di Stato scende a 161 punti, rispetto ai 162 punti della vigilia. (ANSA) ...