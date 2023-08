Ultime Notizie – “Non ne sapevo nulla | non ha mai superato la morte di Vialli”

(Di lunedì 14 agosto 2023) “Delle dimissioni nonniente. L’ho saputo da mia cugina. Sono rimasta sorpresa anche io”. Così la mamma di Roberto Mancini, Marianna Puolo, in merito alla decisione del figlio di lasciare la panchina della Nazionale. “Noi con Roberto non parliamo mai del suo lavoro -prosegue la madri di Mancini al ‘Quotidiano Nazionale’-. È stato sempre così il nostro rapporto. Ci interessa solo che stia bene. Lui è una persona molto onesta e generosa. Roberto è una brava persona, con un cuore grande. Non ha mai veramenteladi Gianluca. Era legatissimo a lui”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

... insieme allenegative provenienti dalla Cina , i principali indici europei hanno ... Analizzando l'indice EU50 (Euro Stoxx 50), punto di riferimento europeo, ledue canale disegnate sul ...Bose si starebbe preparando a lanciare un aggiornamento della linea QuietComfort: secondo leindiscrezioni sarebbero in arrivo gli auricolari QuietComfort Ultra , successori dei ...non di...... lesu tecnologia, gadget, ambiente, salute e diritti. Iscriviti subito " Segnare sul ... i nostri approfondimenti Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Guerra Russia Ucraina, le ultime notizie di oggi: russi sparano contro un mercantile turco nel Mar Nero Virgilio Notizie

Mentre gli italiani provano a rilassarsi in vacanza, molti cittadini della Penisola si interrogano sui prossimi aiuti economici in arrivo. Primo dilemma risolto: il pagamento ...NoSpace è in arrivo: presto debutterà il nuovo social della Gen Z ispirato a MySpace! Ecco quando esce e cosa sappiamo finora ...