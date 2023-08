Ultime Notizie – Migranti | sono 11 i morti nel naufragio al largo della Tunisia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 14 agosto 2023) E’ salito a undiciil bilancio deichein seguito alloro imbarcazione aldelle coste di Sfax, in. Lo riferisce l’agenzia di stampa Tap spiegando che altre sette persone risultano ancora disperse e 23state soccorse. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione