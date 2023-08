Ultime Notizie – Atp Cincinnati 2023 | Matteo Berrettini eliminato

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 14 agosto 2023)al primo turno dell’Atp Masters 1000 di. L’azzurro è stato sconfitto dal canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 12, che si è imposto per 4-6, 6-2, 6-3 in 2h25?. Auger-Aliassime affronterà il francese Adrien Mannarino nei 16esimi di finale del torneo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione