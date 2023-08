Ultime Notizie – Ascolti tv | ‘La ragazza e l’ufficiale’ batte ‘Ulisse’ e vince nel prime time

(Di lunedì 14 agosto 2023) Canale 5 si aggiudica la prima serata di domenica 13 agosto superando negliRai1. ‘Laconquista 1.733.000 telespettatori pari al 15,1% di share mentre la replica dello specialededicato a Piero Angela si ferma a 1.245.000 e al 10,9% di share. Per quanto riguarda le altre reti: Rai2 con gli episodi di ‘Ncsi’ ha ottenuto rispettivamente 895.000 con 7.1% e 1.062.000 con 8.4%; Italia1 con la partita di Coppa Italia Monza-Reggiana 665.000 e 5.4%; Rete4 con ‘Lo squalo’ 620.000 e 5.4%; Rai3 con ‘Le Ragazze’ 558.000 e 4.7%; Tv8 con ‘Italia’s Got Talent Best Of’ 403.000 e 3.4%; Nove con ‘Little Big Italy’ 323.000 e 2.8%; La7 con ‘Miss Marple’ 219.000 telespettatori pari al 2.3% di share. Passando all’access, Rai1 con ‘Techetechetè’ realizza ...

Bardonecchia, esondano il Rio Merdovine e il torrente Frejus per una frana in Valle di Susa: ritrovati tutti i dispersi. Nuova allerta per il pomeriggio: «Restate in casa» Corriere della Sera

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato il licenziamento di tutti i funzionari regionali incaricati del reclutamento militare per sradicare un sistema di corruzione che consente in ...Come riporta Corsport, Lukaku, altra attesa. Ma lui sa come si faDal 2011, su sette trasferimenti, per cinque volte ha dovuto aspettare la fine del mercato. Rispetto al passato, però, Lukaku stavolta ...